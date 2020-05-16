Режиссеры "Мачо и ботана" снимут космический триллер с Райаном Гослингом

В основу сюжета ленты ляжет новая книга автора "Марсианина" Энди Уира.

Обладатели премии "Оскар" Фил Лорд и Кристофер Миллер ("Мачо и ботан", "ЛЕГО Фильм") снимут космический экшн-фильм с Райаном Гослингом в главной роли.

В основу сюжета ленты ляжет новая книга автора "Марсианина" Энди Уира. Подробности произведения пока не раскрываются. Известно, что главным героем будет астронавт, которому предстоит спасти планету.

Помимо Лорда, Миллера и Гослинга к работе над лентой привлекут двукратного номинанта на "Оскар" Эми Паскаль. Она занималась продюсированием таких картин, как "Человек-Паук" от Marvel, "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и "Секретное досье" с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом.

Видео: YouTube / MsMojo