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Режиссеры "Мачо и ботана" снимут космический триллер с Райаном Гослингом

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В основу сюжета ленты ляжет новая книга автора "Марсианина" Энди Уира.

Обладатели премии "Оскар" Фил Лорд и Кристофер Миллер ("Мачо и ботан", "ЛЕГО Фильм") снимут космический экшн-фильм с Райаном Гослингом в главной роли. 

В основу сюжета ленты ляжет новая книга автора "Марсианина" Энди Уира. Подробности произведения пока не раскрываются. Известно, что главным героем будет астронавт, которому предстоит спасти планету. 

Помимо Лорда, Миллера и Гослинга к работе над лентой привлекут двукратного номинанта на "Оскар" Эми Паскаль. Она занималась продюсированием таких картин, как "Человек-Паук" от Marvel, "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и "Секретное досье" с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом. 

Видео: YouTube / MsMojo

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Культура, Кино,

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