Режиссер посоветовала, как превратить "драму" на самоизоляции в домашний театр

Cооснователь и художественный руководитель школы "Легкие люди" Таня Вайнштейн рассказала Piter.tv о предстоящем фестивале домашнего театра и самовыражении в эпоху самоизоляции.

Cооснователь и художественный руководитель школы "Легкие люди" Таня Вайнштейн в интервью Piter.tv посоветовала, как находящимся на самоизоляции направить "драматическую" энергию ссор в конструктивное русло. Выходом может стать "домашний" театр.

Очень круто эту энергию отправлять в созидательное русло. Выберите пьесу, в которой герои бесконечно ругаются: это может быть "Трамвай "Желание" Теннесси Уильямса или "Солнечная линия" Ивана Вырыпаева. Это как раз пьеса про то, как двое на кухне бесконечно ругают друг друга за сделанное. Выберите тексты, которые, как вам кажется, могут соответствовать тому, что с вами происходит и вы не поверите, насколько общая цель может помочь сполчению – рассказала Вайнштейн.

Отметим, что полную версию эфира-интервью с режиссером можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Онлайн-фестиваль домашнего театра пройдет 30 и 31 мая на площдках школы "Легкие люди". Отправлять свои заявки могут и абсолютные новички, которые могут получить экспертную оценку своим первым работам. Среди уже поступивших заявок, которых набралось более полусотни, худрук школы отметила две. Одной из них стал аудиоспектакль на 25 минут, а вторым проектом стал танцевальный моноспектакль с "субъективным" взглядом.

Мы не будем видеть танцовщика, будем видеть мир таким, когда он сам танцует – отметила режиссер.

В плане рекомендаций будущим участникам Таня Вайнштейн посоветовала брать несложный, "цепляющий" материал.

Пусть это будет что-то совсем простое – удмуртская народная сказка, например. Классные произведения искусства делаются на очень странном материале [...]. Выбираейте, что цепляет – публицистика, художественная литература, другие книги. Существует огромное количество информации (в том числе и на ресурсах нашей школы) о том, как работать с литературным источником – добавила Вайнштейн.

Режиссер порекомендовала брать материал "по силам" и уделять внимание той форме, которая будет удобна лично участнику. Результат так может стать "живым" и настоящим. Не возбраняется придать форму тем талантам, что есть – это может быть игра на музыкальных инструментах, танцы или рисование.

В "читках" материала иногда больше жизни, чем в отрепетированных и заученных вещах – заключила она.

Видео: Piter.tv