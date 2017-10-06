Как сообщает "Росбалт", режиссер Андрей Звягинцев призвал власти прекратить преследования сторонников Алексея Навального и допустить политика до выборов президента.
Видеообращение было опубликовано на YouTube-канале "Штаб Навального" накануне. В ролике режиссер отметил, что ни о каком достоинстве не может быть и речи, когда предлагают выбрать одно из одного.
Режиссер считает, что власти "отвратительно расправляются с оппонентами".
Видео: YouTube/Штаб Навального
Сегодня, 20:03
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Андрей Звягинцев призвал российские власти допустить Навального до выборов президента
Известный режиссер Андрей Звягинцев призвал власти страны прекратить преследования сторонников Алексея Навального и допустить политика до выборов президента.
Как сообщает "Росбалт", режиссер Андрей Звягинцев призвал власти прекратить преследования сторонников Алексея Навального и допустить политика до выборов президента.