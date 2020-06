Режиссер "Убойных каникул" снимет комедийный хоррор для Netflix

Это будет уникальная и самая не предсказуемая любовная история, которая сломает все жанровые стереотипы.

Режиссер "Убойных каникул" Илай Крэйг займется созданием нового проекта для стриминговой платформы Netflix. Он снимет комедийный хоррор The Hills Have Eyes For You ("Холмы смотрят за тобой").

По словам Крэйга, это будет уникальная и самая не предсказуемая любовная история, которая сломает все жанровые стереотипы. В фильме будет много смешного.

Для режиссера этот проект станет четвертым полнометражным фильмом в карьере. После успеха "Убойных каникул" в 2010 году Крэйг вернулся в большое кино только в 2017 году. Тогда он представил миру картину "Маленькое зло", где главные роли исполнили Адам Скотт и Эванджелин Лилли.

Автором нового фильма выступил Дэвид Стив, создатель комедийного хоррора "Под маской: Восхождение Лесли Вернона". Продюсируют проект братья Фара ("Первому игроку приготовиться").

Ранее мы писали, что вышел тизер сериала "Текст. Реальность".

Фото: кадр из фильма "Убойные каникулы"