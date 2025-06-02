Мировая премьера состоится 25 июля.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер фильма "Счастливчик Гилмор 2". Режиссером картины выступил Кайл Ньюачек.

Фильм является продолжением истории, вышедшей в мировой прокат в 1996 году. В нем рассказывалась история гольфиста Хэппи Гилмора. В сиквеле покажут участие героя в престижном турнире среди старших гольфистов. Ему предстоит встретиться не только с новыми соперниками, но и со старыми врагами.

В главных ролях сыграли Бен Стиллер, Джули Боуэн, Кристофер МакДональд, Бен Стиллер и другие. Мировая премьера состоится 25 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер комедии "Удача" с Киану Ривзом.

Видео: YouTube / SPORTSNET