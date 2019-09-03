Режиссер "Тора" показал трейлер комедии про воображаемого Гитлера

Картина выйдет в широкий прокат в октябре 2019 года.

В сети появился трейлер драматической комедии "Кролик ДжоДжо" режиссера Тайки Вайтити. Картина выйдет в широкий прокат в октябре 2019 года.

По сюжету фильма скромный 10-летний немецкий мальчик, потерявший отца, сталкивается с непониманием со стороны матери и шутками ровесников. Герой придумывает себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера, который кардинально отличается от фюрера Третьего рейха.

Главные роли в фильме сыграл сам Тайки Вайтити, а также Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон и другие.

Напомним, что ранее Вайтити снял комедию "Реальные упыри" и супергеройский фильм Marvel "Тор 3".

Видео: YouTube/FoxSearchlight