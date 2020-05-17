Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 25 мая

По данным на 17 мая в регионе зарегистрировано 1 437 заболевших коронавирусом.

В Самарской области режим карантина из-за пандемии коронавируса продлили до 25 мая. Об этом глава региона Дмитрий Азаров написал в своем Instagram.

Глава региона отметил, что в области разрешено посещать парки, выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Он также добавил, что будет разрешено работать торговым точкам площадью не более 400 кв. м и с отдельным входом. Посещать их можно будет строго по правилу - один покупатель на 15 квадратных метров.

По данным на 17 мая в регионе зарегистрировано 1 437 заболевших коронавирусом. Из больницы выписали 295 человек, 9 пациента скончались.

Всего во всех регионах России коронавирусной инфекцией больны 281 752 человек. Из больниц выписались более 57 тысяч пациентов, 2631 скончались.