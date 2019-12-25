Режим работы станций метро в центре Петербурга изменится 9 мая

Режим работы нескольких станций петербургского метро изменится 9 мая в связи с проведением торжественного парада и шествия "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. Некоторые станции в центре города будут закрыты на вход, другие — на выход в определенные часы.

Станция "Адмиралтейская" с 8:30 до 11:00 и с 21:00 до 22:00 будет работать только на выход. На "Площади Александра Невского" оба вестибюля с 11:30 до 15:30 откроют исключительно для выхода пассажиров. "Площадь Восстания" в этот же период закроет первый вестибюль (на улицу Восстания), а второй (к Московскому вокзалу) останется работать в обычном режиме.

"Маяковская" будет работать на вход и выход, но режим могут изменить в зависимости от потока людей. "Невский проспект" с 7 утра откроет второй вестибюль (на канал Грибоедова) только на выход, а первый (на Михайловскую улицу) — только на вход. "Гостиный двор" с 7 утра до 11 ночи будет работать с возможной корректировкой. "Горьковская" с 21:00 до 22:00 будет работать только на выход.

При необходимости пассажиропоток могут отрегулировать, закрывая станции для входа или выхода, но пересадка между линиями сохранится. Все ограничения временные и будут сняты после окончания праздничных мероприятий.

