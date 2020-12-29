Моргенштерн получил премию "Артист года" по версии "Яндекс. Музыки"

По версии соцсети "ВКонтакте" он стал исполнителем 2020 года.

Рэпер Моргенштерн получил почти все главные музыкальные награды 2020 года. В частности, портал "Яндекс. Музыка" признал его артистом года, а социальная сеть "ВКонтакте" – исполнителем года.

Кроме того, рэпер получил главный приз за лучший русскоязычный рэп-трек года. Им стала совместная песня с Элджеем Cadillac.

При этом альбом Моргенштерна "Легендарная пыль" не смог попасть в топ-3 лучших альбомов года. В этой категории он занял лишь четвертое место. В то же время, шесть треков музыканта попали в топ-100 "Яндекс. Музыки". В их числе, Cadillac, El Problema, Yung Hefner и др.

"ВКонтакте" также вручила Моргенштерну звание "Человек года" и музыкант года.

Ранее Моргенштерн подвел итоги года в клипе на песню Cristal & МОЁТ.

Фото: Instagram / morgen_shtern