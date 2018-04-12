Ремонт в режиме онлайн: новый сервис для петербуржцев

Для Петербуржцев создали программу, в которой можно "построить" квартиру в онлайн режиме. Дизайн, планировка и интерьер - все на ваш вкус не покидая проект UGOL.

Новые технологии подарили петербуржцам уникальную возможность: каждый из нас может создать планировку и выбрать материалы для отделки квартиры, не отходя от экрана компьютера. И все это - совершенно бесплатно! С проектом UGOL нам не нужно искать дизайнера интерьера! А еще он освободит от утомительных подсчетов расходов и посещения магазинов. Хороший вариант для тех, кто хочет оформить новую квартиру своими силами или обновить уже существующее жилье. С UGOL любой желающий спланирует ремонтные работы прямо в Сети. Планировка, дизайн, выбор бригады - эти функции доступны каждому.

Теперь каждый желающий сможет самостоятельно создать дизайн-проект или выбрать уже готовые варианты. Стоит отметить, что их на сайте UGOL свыше 100 версий. С помощью специальной программы вы можете отредактировать понравившуюся планировку по схеме своей квартиры, а также подобрать к ней любой дизайн.

Используя 3D-редактор, пользователь сервера может "пройтись" по квартире с уже готовым ремонтом. Кроме того, доступна возможность получить фотографии с видом своей квартиры или комнаты после редизайна. Трехмерная визуализация поможет увидеть преимущества расположения предметов интерьера, а также рассмотреть фактуру обоев и ламината.

Все необходимые материалы для ремонта и мебель можно приобрести в магазинах Санкт-Петербурга. Совершить покупку получится не покидая сайт UGOL. В том случае, если конкретного товара нет в наличии или он больше не продаётся, это мгновенно отобразится в каталоге программы. Расчет покупок происходит автоматически с учётом параметров помещения и всех необходимых материалов. К примеру, при выборе обоев по умолчанию производится подсчёт нужного количества рулонов на размер комнаты и рассчитывается расход клея для конкретной квартиры.

С помощью UGOL вам также удастся подобрать надежную бригаду и отдельных специалистов. Подробный прайс конкретной фирмы или мастера доступен на сайте, перечень работ будет понятен из созданного дизайн-проекта. Это позволит заказчику избежать скрытых доплат.

С каждым годом всё больше людей хотят купить квартиру в новостройке с отделкой. Девелоперы привыкли отвечать на тенденцию типовой отделкой, но мы считаем, что рынок в среднем ценовом сегменте уже готов к переходу на кастомизацию. – отмечает создатель сервиса Александр Максимов, – Сервис устроен так, что его легко настроить под себя: не важно планируете ли вы обустроить квартиру в новостройке с нуля или задумали ремонт в родительской хрущевке, даже если вы собираетесь обновить отделку только в одной комнате – нет проблем. UGOL – новаторский продукт, аналогов нашему сервису не существует ни в Европе, ни в России.

Уже сейчас оценить все преимущества сервиса UGOL могут жители Северной столицы и Ленинградской области. Но у проекта серьезные планы на развитие. До конца текущего года инновационный сервис должен появиться в Москве. Затем доступ к UGOL получат жители всех регионов России.