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Ремонт опоры освещения на КАД вызвал пробку в 6 километров
Сегодня, 14:58
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alexandra08
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Ремонт опоры освещения на КАД вызвал пробку в 6 километров

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На участке от проспекта Обуховской обороны до Мурманского шоссе, на внешнем кольце КАД, наблюдается огромное скопление машин.

Ремонт опоры освещения КАД стал причиной большой пробки.Об этом сообщает 11 мая издание "Мойка 78".

На участке от проспекта Обуховской обороны до Мурманского шоссе, на внешнем кольце КАД, наблюдается огромное скопление машин. Длина затора составляет около шести километров.  Данная ситуация случилась из-за ограничений на обоих кольцах КАД, связанных с ремонтом освещения. На внешнем кольце закрыли 2 полосы, на внутреннем - одну.

По предварительным данным, освещение было прекращено из-за аварии. На данный момент, ремонт еще продолжается.

Фото: ВКонтакте.

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Категории: Новости СПб

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