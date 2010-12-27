Ректорский раскол преодолен в Петербурге‍

Два совета ректоров объединят в один

19 июля в Петербурге в Университете технологии и дизайна прошло совместное заседание Совета ректоров вузов Петербурга и Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, на котором было принято решение объединить эти два союза в единую структуру. Совещание проходило в закрытом режиме. Около 50 ректоров проголосовали за слияние советов в один. Лишь один из ректоров воздержался.

Совет ректоров Петербурга и Ленинградской области будет возглавлять ректор Университета технологии и дизайна Алексей Демидов. Должность президента Совета займет ректор ИТМО Владимир Васильев, который ранее руководил Советом ректоров вузов Петербурга. Также уточняется, что в президиуме Совета будет 7 ректоров государственных вузов и по одному ректору из частного и военного вузов.



Ранее в сообществе ректоров произошел раскол, был создан альтернативный союз. Некоторые главы вузов были недовольны, что решения принимаются не коллегиально.