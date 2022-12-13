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В Ленобласти поставили спектакль-реконструкцию Нюрнбергского процесса
Сегодня, 10:50
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В Ленобласти поставили спектакль-реконструкцию Нюрнбергского процесса

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Мероприятие было посвящено 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда.

В здании правительства Ленобласти прошёл спектакль-реконструкция Нюрнбергского судебного процесса. В качестве актеров выступили студенты Санкт-Петербургского филиала института прокуратуры. Об этом сообщил Telegram-канал правительства региона "Молния. Ленобласть".

 ИИнициатоами проекта "Судебные процессы над нацистами и их пособниками в Нюрнберге"в рамках всероссийской акции "Без срока давности" выступили руководители университета и прокуратура Ленобласти.

Постановка отражает противостояние идеологии нацизма и напоминание о наказании, которые понесли носители этой идеологии после II мировой войны.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, спектакль
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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