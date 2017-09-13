Как сообщает "Водитель Петербурга", 13 сентября на автодороге "Сортавала" в Ленобласти произошло серьезное ДТП.
Водитель автомобиля "Ситроене Берлинго" съехал в кювет и влетел в бетонное основание рекламного щита.
В результате аварии пострадал пассажир, 27-летний мужчина. По факту ДТП проводится проверка.
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Реклама на "Сортавале" "приманила" автомобиль в кювет
В пятницу, 13 сентября на автодороге "Сортавала" произошло серьезное ДТП. Автомобиль врезался в основание рекламного щита. Есть пострадавшие.
Как сообщает "Водитель Петербурга", 13 сентября на автодороге "Сортавала" в Ленобласти произошло серьезное ДТП.