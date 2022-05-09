Рейс из Петербурга в Москву перенесли из-за угрозы взрыва

Вылет отложили на час-полтора.

Пассажирам Пулково, которые собирались лететь в Москву, пришлось задержаться в Северной столице. Днем 9 мая поступило сообщение о заминировании воздушного судна, сообщил "78.ru".

Пассажиры рейса SU 1146 уже находились в самолете, когда их попросили покинуть салон. Воздушное судно должно было отправиться в 13:50. После анонимного сообщения на борту началась проверка.

По данным издания, задержка должна составить час-полтора. Онлайн-табло Пулково не работает по техническим причинам.

Фото: Piter.tv