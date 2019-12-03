  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:24
193
Rybka123
Код вставки плеера

Регионы РФ с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

0 0

Больше всех средств получит Крым.

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевем выделит 50 регионам страны 45 млрд рублей. На дотации от государства претендуют регионы с самыми эффективными чиновниками.

Больше всех средств получит Крым — 1,596 млрд рублей, далее идут Санкт-Петербург — 1,504 млрд и Самарская область —1,458 млрд. Также в в пятерку самых эффективных попали Ленинградская область (1,448 млрд) и Тюменская область (1,446 млрд).

Меньше всех дотация направят в Чукотский автономный округ — 265 млн, Адыгею — 266 млн и Сахалинскую область — 281 млн.

Видео: YouTube / САМИ С РЮКЗАКАМИ

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии