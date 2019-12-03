Регионы РФ с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Больше всех средств получит Крым.

Кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевем выделит 50 регионам страны 45 млрд рублей. На дотации от государства претендуют регионы с самыми эффективными чиновниками.

Больше всех средств получит Крым — 1,596 млрд рублей, далее идут Санкт-Петербург — 1,504 млрд и Самарская область —1,458 млрд. Также в в пятерку самых эффективных попали Ленинградская область (1,448 млрд) и Тюменская область (1,446 млрд).

Меньше всех дотация направят в Чукотский автономный округ — 265 млн, Адыгею — 266 млн и Сахалинскую область — 281 млн.

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