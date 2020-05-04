Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России.

Правительство выделит регионам два миллиарда рублей для поддержки малого и среднего предпринимательства необходимые из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства России. Свердловская область получит около 129,7 миллиона рублей, Приморский край - 92,4 миллиона, Татарстан - 67,6 миллиона, Еврейский автономный округ - 58,5 миллиона), Нижегородская область - 56,7 миллиона.

В апреле Владимир Путин на совещании с членами кабмина потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии.

Видео: kremlin.ru