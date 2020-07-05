Регионы получат свыше 4 млрд рублей для создания временных рабочих мест

Соответствующий документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

Эти средства будут разделены между регионами и получены ими уже в 2020 году. Предполагается, что они помогут временно трудоустроить более 80 тысяч человек, частично компенсировав расходы по оплате их труда.

Безработным россиянам, обратившимся в службы занятости, будут предлагаться места в сферах строительства, агропромышленного комплекса, транспортного обслуживания, ЖКХ, благоустройства территорий и в социальных службах.

Деньги были выделены из резервного фонда правительства, их целевое использование будет контролировать Роструд.

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