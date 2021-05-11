Речь президента РФ Владимира Путина на параде Победы вызвала тревогу в Польше

В польских СМИ отреагировали на слова Владимира Путина, которые российский президент произнес во время празднования 9 мая. Во время своей речи глава России сказал, что в настоящее время многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, и добавил, что такое нельзя прощать и оправдывать тех, кто снова "замышляет агрессивные планы".

После выступления Путина в польских СМИ указали на резкий тон в словах лидера РФ, а также поинтересовались о ком он говорил.

Парад был более скромным, хотя были и резкие слова президента Владимира Путина. На кого они были нацелены? Адриан Бок, сотрудник Wirtualna Polska

Позицию журналиста разделили не все его коллеги. Так, редактор журнала "Крылатая Польша" Войцех Лючак призвал не расценивать слова политика как угрозу международному сообществу.

Демонстрацию военной техники не нужно расценивать как нацеленность на международное сообщество. Военная мощь России имеет решающее значение". Войцех Лючак, редактор журнала "Крылатая Польша"

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Видео: Первый канал