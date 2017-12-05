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Мальчика, пропавшего в Петербурге, никто не похищал

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Появились подробности истории с пропажей 11-летнего в Петербурга. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и области, ребенка никто не похищал.

Появились подробности истории с пропажей 11-летнего мальчика в Петербурге. Об этом пишет "Росбалт".

В полицию Выборгского района 3 декабря обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что ее сына якобы похитили трое мужчин кавказской внешности вечером в воскресенье у дома 12/3 на улице Симонова.

Мальчика нашел майор полиции, возвращавшийся домой с семьей из Петербурга в Зеленогорск. Ребенок стоял на обочине на въезде в город, рядом с ним взрослых не было. Он посадил ребенка в машину и выяснил, что тот потерялся.

После этого мальчик рассказал полицейским, что его никто не похищал, и он просто гулял.

Нашедшего ребенка стража порядка наградили. 

Теги: новости петербурга , новости россии , происшествия
Категории: Новости СПб

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