Мальчика, пропавшего в Петербурге, никто не похищал

Появились подробности истории с пропажей 11-летнего в Петербурга. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по городу и области, ребенка никто не похищал.

Появились подробности истории с пропажей 11-летнего мальчика в Петербурге. Об этом пишет "Росбалт".



В полицию Выборгского района 3 декабря обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что ее сына якобы похитили трое мужчин кавказской внешности вечером в воскресенье у дома 12/3 на улице Симонова.



Мальчика нашел майор полиции, возвращавшийся домой с семьей из Петербурга в Зеленогорск. Ребенок стоял на обочине на въезде в город, рядом с ним взрослых не было. Он посадил ребенка в машину и выяснил, что тот потерялся.



После этого мальчик рассказал полицейским, что его никто не похищал, и он просто гулял.



Нашедшего ребенка стража порядка наградили.