Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про "Отряд самоубийц"

Британский разработчик компьютерных игр Rocksteady Studios разместил в своих социальных сетях анонс своей новый игры.
Авторы выпустили картинку, где изображен герой в плаще, который похож либо на Супермена, либо на Бизарро. На голове у него изображен прицел с надписью "Отряд самоубийц". Более подробный анонс игры запланирован на 22 августа.
Для Rocksteady проект станет первым с 2015 года, когда разработчик завершил свою серию игры про Бэтмена, начавшуюся в 2009 году с выхода Batman: Arkham Asylum.
Видео: Warner Bros. Pictures
Фото: Rocksteady
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