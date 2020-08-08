Разработчик Batman Arkham показал тизер игры про "Отряд самоубийц"

Подробный анонс игры запланирован на 22 августа.

Британский разработчик компьютерных игр Rocksteady Studios разместил в своих социальных сетях анонс своей новый игры.

Авторы выпустили картинку, где изображен герой в плаще, который похож либо на Супермена, либо на Бизарро. На голове у него изображен прицел с надписью "Отряд самоубийц". Более подробный анонс игры запланирован на 22 августа.

Для Rocksteady проект станет первым с 2015 года, когда разработчик завершил свою серию игры про Бэтмена, начавшуюся в 2009 году с выхода Batman: Arkham Asylum.

Видео: Warner Bros. Pictures

Фото: Rocksteady