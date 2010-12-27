Одинокий пятилетний мальчик открыл газ в квартире

В Петербурге в квартире нашли одинокого пятилетнего мальчика, который открыл газовую конфорку. Ребенок опечалился после того, как его отца увели полицейские.

В Петербурге нашли перепуганного ребенка, который включил газовую конфорку. Печаль пятилетнего мальчика была вызвана тем, что его отца забрали полицейские. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам жительницы Калининского района, отец забрал ребенка из садика. Около дома на Тимуровской улице к ним подошли трое незнакомцев, представились полицейскими и стали требовать аудиенции. Поводом стала кража велосипеда, произошедшая в доме накануне, а так как отец ребенка ранее имел встречи с законом, он попал под проверку.

Мать мальчика вернулась с прогулки и обнаружила сына в одиночестве, да еще и со включенной газовой конфоркой. Перепуганный мальчик рассказал о трех незнакомцах, а еще о том, что решил поставить чайник как взрослые, но вскоре отказался от этой идеи. Газ ребенок до конца выключить не смог. Женщина утверждает, что в одиночестве ребенок провел один час, в полиции же говорят о десяти минутах.

Физически ребенок не пострадал, но получил большой шок от произошедшего. Мама уже получила направление к психотерапевту. Еще она написала письма в прокуратуру и губернатору Петербурга.

Отлучка отца семейства была связана с тем, что беседой у дома полиция не удовлетворилась. Мужчину довезли до 17-го отдела, взяли объяснения по поводу велокражи и составили протокол за нецензурную брань. На следующий день он обратился в травмпункт с жалобой на плохое самочувствие.