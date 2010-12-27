Разгоряченные рэпом активисты оппозиции разбивали стекла машин после концерта на Сахарова

Вчера, 10 августа, в центральной части Москвы прошли массовые беспорядки. После концерта на проспекте Сахарова некоторые из собравшихся решили не расходиться по домам, а пойти громить припаркованные автомобили и взрывать дымовые шашки.

На фото, которыми поделились очевидцы в соцсетях запечатлены последствия действий дебоширов, откликнувшихся на призывы Любови Соболь после концерта рэперов Face, "Кровостока" и других артистов. На самом мероприятии безопасность обеспечивали ОМОН и Росгвардия.

Дебоширы "проявили себя" уже через сотни метров от места проведения концерта: кидались камнями, дымили специальными шашками. На видео из YouTube видно, как один автолюбителей вынужден был выйти из машины, чтобы не задохнуться дымом. Авторы публикаций в соцсетях также утверждают, что одна из шашек была также брошена в автобус ОМОНа. Широко тиражируется видеозапись, где человек в черной куртке с капюшоном ударяет камнем припаркованный автомобиль. Автовладельцы уже высказались на своих страницах, что им не посчастливилось вчера припарковаться на проспекте Сахарова.

Создается впечатление, что последствия могли быть куда хуже, если бы на акцию, которую в соцсетях назвали замаскированным концертом звезд рэп-сцены, пришло бы больше людей. При первоначальном объявлении акции предполагалось, что придет порядка 100 тысяч человек. Однако по многим оценкам специалистов, в итоге собралось в 5 раз меньше людей.

Ряд экспертов считает, что реальных активистов, которые потом двинулись на незаконную акцию ,было не более 2-3 тысяч. При этом среди них были замечены фрики и завезённая с регионов массовка. Москвичей на проспекте Сахарова было не более трети от числа всех собравшихся.