Раздача еды мигрантам на польской границе переросла в давку

В лагерь беженцев приехал сотрудник ООН.

На границе Белоруссии и Польши беженцы устроили давку во время раздачи еду представитель. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Известно, что на место скопления мигрантов прибыл сотрудник Управления Верховного комиссара ООН Мамо Мулусе. В лагере началась раздача пищи, которая привела к скоплению большого количества народа. На кадрах видно, как люди, пытаясь получить еду, вступают в драку.

Напомним, что за последние несколько дней ситуация на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой обострилась из-за наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В ЕС считаю, что Минск пытается давить на Запад, давая беженцам возможность беспрепятственно достигать границы. Александр Лукашенко в свою очередь заявлял, что из-за санкций у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людей.

Видео: Telegram / SHOT