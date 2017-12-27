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В Петербурге из секс-шопа грабитель забрал лишь сумку продавщицы
Вчера, 12:53
0
Shdaria
516

В Петербурге из секс-шопа грабитель забрал лишь сумку продавщицы

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В Петербурге грабитель ворвался в магазин секс-шопа, одна забрал с собой только сумку продавщицы.

В Санкт-Петербурге произошло странное ограбление. Злоумышленник напал на продавщицу магазина интимных товаров, забрал ее сумку при этом не тронув продукцию торговой точки. 

Инцидент произошел сегодня, 18 января ночью около 03.00. В помещение секс-шопа на Полюстровском проспекте забежал неизвестный, вооруженный металлической палкой.

Мужчина целенаправленно обратился к сумке продавщицы, но женщина пыталась сохранить свое имущество. В результате сотрудница магазина получила удар по голове, а сумку все же стащили. 

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. 

Теги: новости петербург , новости спб , ограбление , петербург , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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