В Петербурге из секс-шопа грабитель забрал лишь сумку продавщицы

В Петербурге грабитель ворвался в магазин секс-шопа, одна забрал с собой только сумку продавщицы.

В Санкт-Петербурге произошло странное ограбление. Злоумышленник напал на продавщицу магазина интимных товаров, забрал ее сумку при этом не тронув продукцию торговой точки.

Инцидент произошел сегодня, 18 января ночью около 03.00. В помещение секс-шопа на Полюстровском проспекте забежал неизвестный, вооруженный металлической палкой.

Мужчина целенаправленно обратился к сумке продавщицы, но женщина пыталась сохранить свое имущество. В результате сотрудница магазина получила удар по голове, а сумку все же стащили.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.