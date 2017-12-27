В Петербурге из секс-шопа грабитель забрал лишь сумку продавщицы

В Санкт-Петербурге произошло странное ограбление. Злоумышленник напал на продавщицу магазина интимных товаров, забрал ее сумку при этом не тронув продукцию торговой точки.
Инцидент произошел сегодня, 18 января ночью около 03.00. В помещение секс-шопа на Полюстровском проспекте забежал неизвестный, вооруженный металлической палкой.
Мужчина целенаправленно обратился к сумке продавщицы, но женщина пыталась сохранить свое имущество. В результате сотрудница магазина получила удар по голове, а сумку все же стащили.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.