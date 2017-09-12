Разъяренный бизон ворвался в туристическую деревушку в Индии и набросился на людей

В интернете появилось видео инцидента

Кодайканал (Kodaikanal), известное туристическое место в горной части южной Индии, на днях потряс необычный инцидент, который очевидцам удалось снять на видео.

Средь бела дня на площадь, где в это время была толпа туристов и местных жителей, ворвался разъяренный дикий бизон и стал нападать на людей. Жители и гости разбежались в стороны от дикого животного с криками. Больше всех не повезло одной из женщин. Бизон нагнал ее, сбил с ног и несколько раз подкинул и перевернул рогами. После чего убежал обратно в лес.

Судя по видео, зверь был очень крупным в длину около 3 метров, а в высоту около 2х метров. Что заставило зверя прибежать к людям и напасть на них неизвестно. Не сообщается и о состоянии пострадавшей женщины.

Видео: YouTube/Johnbosco Sebastion