Расселенный дом на Канонерском острове в Петербурге продадут на торгах

Правительство Петербурга окончательно решило включить расселенный дом на Канонерском острове в Программу приватизации госимущества на ближайшие 3 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет о дома №15А, который расселили из-за близости с эстакаде. Он был построен в 1967 году. Объект был переведен в нежилой фонд.

Кроме того, в планах приватизировать водонапорную башню усадьбы княгини Лопухиной "Осиновая Роща" в Парголово. Ее включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Александр Беглов считает, что продажа позволит сохранить здания, так как инвестор найдет возможности для современного использования. Городу не придется выделять средства на эти объекты.

Дома продадут на торгах. Они могут принести городской казне более 58 млн рублей.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / Ксения Самарина