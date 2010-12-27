На следующей неделе оплата ЗСД будет возможна только наличными

Изменения объяснили регламентными техническими работами в процессинговом центре Банка ГПБ.

Пресс-служба Западного скоростного диаметра информирует автомобилистов Северной Столицы о предстоящих изменениях в режиме работы пунктов взимания платы.

В организации сообщили, что во вторник, 19 марта, в период с 1:00 до 5:00, расплатиться банковской картой и другими устройствами бесконтактной оплаты будет невозможно. Изменения объяснили регламентными техническими работами в процессинговом центре Банка ГПБ.

Приём наличных и оплата при помощи транспондера будет осуществляться в штатном режиме, отметили в ЗСД.

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