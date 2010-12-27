На следующей неделе оплата ЗСД будет возможна только наличными

Пресс-служба Западного скоростного диаметра информирует автомобилистов Северной Столицы о предстоящих изменениях в режиме работы пунктов взимания платы.
В организации сообщили, что во вторник, 19 марта, в период с 1:00 до 5:00, расплатиться банковской картой и другими устройствами бесконтактной оплаты будет невозможно. Изменения объяснили регламентными техническими работами в процессинговом центре Банка ГПБ.
Приём наличных и оплата при помощи транспондера будет осуществляться в штатном режиме, отметили в ЗСД.
Ранее на Piter.TV: Петербургский адвокат сам стал фигурантом уголовного дела
Фото: Piter.TV
Оставить комментарий