Петербургский адвокат сам стал фигурантом уголовного дела

Он предоставил в суд поддельные документы.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего адвоката. Он подозревается в использовании поддельных документов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу на Неве.

По данным следствия, он подделал документы и подал ее в Пушкинский районный суд для получения возможности ознакомиться с материалами одного из уголовных дел.

Адвокат пришел в суд 26 декабря. В скором времени он был задержан. Уголовное дело продолжают расследовать.

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