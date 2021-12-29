Адвокат объяснила, зачем нужна доверенность на ребенка в поликлиниках

Также адвокат уточнила, что с 15 лет ребенок вправе самостоятельно давать информированное добровольное согласие или отказ на медицинское вмешательство.

Адвокат Александра Днепровская объяснила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в каких случаях сопровождающим понадобится доверенность на ребенка.

По словам специалиста, нередко возникают ситуации, когда больного ребенка в поликлинику сопровождают бабушка или дедушка. Им необходима доверенность на ребенка, чтобы получить результаты анализов и так далее. Законные представители обязаны лично подать согласие в администрацию медучреждения, тогда при посещении поликлиники с сопровождающим не будет проблем.

Также адвокат уточнила, что с 15 лет ребенок вправе самостоятельно давать информированное добровольное согласие или отказ на медицинское вмешательство.

Фото: pexels