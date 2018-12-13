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Ракицкий получит медали чемпиона Украины
Сегодня, 16:29
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Rybka123

Ракицкий получит медали чемпиона Украины

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Таким образом, футболист стал чемпионом России и Украины в одном сезоне.

Бывший игрок донецкого "Шахтер" Ярослав Ракицкий, который в данный момент защищает цвета петербургского "Зенита", получит медали чемпиона Украина. Об этом рассказал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека. Специалист отметил вклад защитника в чемпионство.

Напомним, что 19 мая "Шахтёр" выиграл золото УПЛ, ставшее для команды 13-м в истории. 
В нынешнем сезоне 29-летний Ракицкий сыграл за "Шахтер" в 11 матчах чемпионата, в которых отметился одним забитым голом. В зимнее трансферное окно игрок перешел в "Зенит", в составе которого стал чемпионом РПЛ и установил клубный рекорд.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, рпл, упл, шахтёр, ярослав ракицкий
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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