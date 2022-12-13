В Петербурге наблюдается сокращение работоспособного населения

Число работоспособных петербуржцев заметно сокращается, а конкуренция на рынке труда в городе пребывает ниже нормы. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.
Судя по результатам проведённого исследования, в среднем на одну вакансию откликается 4-5 человек. Убывание кандидатов на различные должности началось с весны 2023 года. Особенно ситуация касается рабочих профессий и таких отраслей, как строительство и производство.
Аналитики предсказывают сохранение такой непростой ситуации на городском рынке труда в течение всего года. По их прогнозам, показатели останутся на историческом минимуме.
Ранее мы сообщили о том, что 42% петербуржцев согласились бы на зарплату в конверте.
Фото: Piter.TV
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