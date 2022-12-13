В Петербурге наблюдается сокращение работоспособного населения

Конкуренция на городском рынке труда упала ниже нормы.

Число работоспособных петербуржцев заметно сокращается, а конкуренция на рынке труда в городе пребывает ниже нормы. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Судя по результатам проведённого исследования, в среднем на одну вакансию откликается 4-5 человек. Убывание кандидатов на различные должности началось с весны 2023 года. Особенно ситуация касается рабочих профессий и таких отраслей, как строительство и производство.

Аналитики предсказывают сохранение такой непростой ситуации на городском рынке труда в течение всего года. По их прогнозам, показатели останутся на историческом минимуме.

Ранее мы сообщили о том, что 42% петербуржцев согласились бы на зарплату в конверте.

Фото: Piter.TV