Опрос: 42% петербуржцев согласились бы на зарплату в конверте

Также отмечается, семь из десяти петербуржцев, получающих "чёрную" зарплату, хотели бы, чтобы их доход стал "белым".

Число петербуржцев, согласных на "чёрную" или "серую" зарплату, за год практически не изменилось. К такому выводу после опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

На зарплату в конверте согласились бы 42% петербуржцев, отказались ы 36%. Получать оплату труда таким образом чаще соглашаются мужчины (48%), чем женщины (36%). Тех, кто готов мириться с "серыми" схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (46%).

Также отмечается, семь из десяти петербуржцев, получающих "чёрную" зарплату, хотели бы, чтобы их доход стал "белым" – при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 10% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда.

Ранее стали известны вакансии с зарплатой до 700 тыс. рублей за март в Петербурге.

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