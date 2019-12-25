Работы на КАД в районе Мурино затянутся до 13 декабря

Плохая погода не дала окончить работы в срок.

Дорожные работы на КАД у развязки с автодорогой Петербург-Матокса в Мурино затянутся до 13 декабря. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Изначально работы, начавшиеся 27 октября, планировалось завершить 12 ноября, но объем бетонных работ вырос, а неблагоприятные погодные условия увеличили время просушки железобетона и гидроизоляционной эмульсии. Напомним, что для движения автомобилей недоступны полосы безопасности и первая и вторая полосы. По двум оставшимся полосам введено ограничение скорости до 50 км/ч.

Отмечается, что сроки работ могут скорректировать, если погода снова им помешает

Также мы сообщали, что проезд по Кирилловской улице полностью перекроют до 2 января.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"