Работа построенной к чемпионату инфрастуктуры на сегодняшний день самое важное

Временная комиссия СФ по подготовке к чемпионату во главе с Андреем Кутеповым вернулась из Волгограда

Временная комиссия Совета Федерации по подготовке к Чемпионату 2018 во главе с председателем комиссии Андреем Кутеповым начала объезд по городам-участникам чемпионата.

Основные задачи временной комиссии, как представителя палаты регионов – это законодательное сопровождение подготовки к чемпионату 2018 и наблюдение за подготовкой объектов инфраструктуры, которые в дальнейшем будет эксплуатироваться городом.

Как сообщалось ранее, в плане комиссии 6 городов, первым из которых стал Волгоград. Кроме стадиона «Волгоград Арена», который в Волгограде строится практически с нуля, члены комиссии посетили важные для города объекты инфраструктуры: клиническую больницу скорой помощи, здание пригородного вокзала, аэропорт, подъездные автодороги, осмотрели строительство «нулевой» продольной магистрали и посадочного перрона платформа «Мамаев курган».

Особое внимание комиссия уделила развитию спортивных школ.

«То, что города будут готовы к Чемпионату, не вызывает сомнения. Но для нас важен вопрос каким образом потом будут наполняться стадионы, что уже сейчас делают в регионах для привлечения к футболу и хоккею подрастающего поколения. Сколько детей занимается, какие перспективы. Как обстоят дела в спортивных школах, какие условия работы у тренеров. Именно они будут работать с детьми и готовить будущих чемпионов», - считает председатель Временной комиссии СФ Андрей Кутепов.

«Порадовало то, что сделано в городе по инфраструктуре: впечатлила клиническая больница скорой помощи, ее современное оснащение, сложное оборудование, подход к своей работе персонала. Огромная работа ведется по ремонту дорог, строительству инженерных коммуникаций, возведению новых терминалов аэропорта», - отметил сенатор.

Основные задачи временной комиссии, как представителя палаты регионов – это законодательное сопровождение подготовки к чемпионату 2018 и наблюдение за подготовкой объектов инфраструктуры, которые в дальнейшем будет эксплуатироваться городом.

Одним из главных вопросов по практическому применению Федеральных законов был вопрос о статусе тренеров по 412 ФЗ. На строительной площадке аэропорта и в здании железнодорожного вокзала обсудили вопросы закупок по 44ФЗ и способах урегулирования действий с 16ФЗ.