Рабочие повредили историческое булыжное мощение на Петроградской стороне

На Петроградской стороне на тротуарах устанавливают гранитные плиты.

На Большом проспекте Петроградской стороны начались работы по замене облицовки тротуаров. По договорённости с властями города работы выполняет ООО "Возрождение". В ходе благоустройства планируется заменить покрытие тротуаров гранитными плитами. В среду, 12 июня, рабочие расковыряли находившееся под асфальтом сохранившееся историческое булыжное мощение. Об этом сообщил ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение.

У рабочих не получается аккуратно устанавливать гранитные плиты, 12 июня они расковыряли исторического булыжное мощение, все камни скидывали в кучу, чтобы потом увезти.

На вопрос, зачем нужно копать так глубоко (остатки булыжного мощения находятся под слоями асфальта), рабочие сообщили: это мешает установить новые плиты ограждения тротуара. ВООПИиК

Активисты уже отправили обращение по этому поводу в КГИОП.

Ранее градозащитники отстояли завод Оуфа.

Фото: ВК/ ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение