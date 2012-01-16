Рабочего убило током на фармацевтическом заводе в Петербурге

Прибывшие на место медики и спасатели не смогли помочь пострадавшему. Тело погибшего направили в морг для установления точной причины смерти.

В Петербурге на фармацевтическом производстве погиб 39-летний рабочий, его ударило током. Сообщение о трагедии поступило в полицию днём, пишет spb.aif.ru.

Инцидент произошёл на складе завода "Солофарм", расположенного в Красногвардейском районе города. По предварительным данным, мужчина ремонтировал систему вентиляции под потолком, когда его ударило током.

Прибывшие на место медики и спасатели не смогли помочь пострадавшему. Тело погибшего направили в морг для установления точной причины смерти. По факту случившегося проводится проверка соблюдения правил безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что первый случай заболевания ботулизмом зафиксирован в Петербурге.

Фото: Piter.TV