Рабочая неделя в Петербурге закончится дождем

Синоптики обещают дожди и в субботу.

В конце рабочей недели в Петербурге по-прежнему тепло, однако, к вечеру может пройти небольшой дождь. Об этом сообщает городской Гидрометцентр.

Ночью 19 апреля термометр показывал +3 градуса, днем воздух прогреется до +13 градусов. Атмосферное давление в течение суток существенно не изменится. Ветер будет северо-западный, западный, его скорость составит не более 5 метро в секунду. Во второй половине дня могут пройти небольшие дожди. Дожди метеорологи прогнозируют и в субботу, 20 апреля.

Самая низкая температура в Петербурге 19 апреля была зафиксирована в 1884 году, тогда столбик термометра опустился до минус 9 градусов, самым теплым этот день был в 2000 году – плюс 21 градус.

Фото: Piter.TV