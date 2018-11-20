Рабочая неделя в Выборге началась с метели и снегопада

С четвертого по шестое февраля в Ленобласти намечаются метели с мокрым снегом, на областных трассах ожидается сильный гололед.

Рабочая неделя в 47-м регионе началась с затяжных осадков в виде сильной метели и снегопадов, атакующих область еще с минувших выходных. Как проинформировали в сетевом издании "Форпост", на неделе осадки не прекратятся, а непогода лишь усилится.

Так, с четвертого по шестое февраля в Ленобласти намечаются метели с мокрым снегом, на областных трассах ожидаются сильные гололеды. В связи с этим, ГИБДД предупреждает водителей региона о возможных чрезвычайных ситуаций на дорогах и призывает их быть внимательнее.

В понедельник, 4 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду. Юго-восточный, южный ветер ночью и юго-западный, западный ветер днём будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, в конце дня порывы северо-западного ветра достигнут 6-11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до +1 градуса, ночью местами до -7, -10 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём - мало меняться.

Источник: сетевое издание "Форпост"

Фото: "Интересный Выборг"