РЖД запустят дополнительную Ласточку к "Алым парусам"

Также на популярных маршрутах увеличена вместимость составов за счёт присоединения дополнительных вагонов.

В связи с ожидаемым повышенным спросом на перевозки в период проведения праздника выпускников "Алые паруса", который пройдёт в Петербурге с 26 по 28 июня, компания "Российские железные дороги" приняла решение увеличить количество рейсов и вместимость поездов на наиболее востребованных направлениях.

С 26 по 28 июня между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать дополнительный скоростной поезд "Ласточка" №722. Из столицы он отправится 26 и 27 июня в 18:45, а обратно из Северной столицы — 27 и 28 июня в 10:20. Помимо этого, на эти даты увеличены составы ряда поездов дальнего следования. Дополнительные вагоны включены в поезда "Аврора" №739/740 и №4/3, следующие между двумя городами, а также в поезда №57/58, №195/196, №89/90 Волгоград — Санкт-Петербург, №29/30 Санкт-Петербург — Белгород, №9/10 Архангельск — Санкт-Петербург и №259/260 Анапа — Санкт-Петербург.

Таким образом, РЖД стремится обеспечить максимальный комфорт для пассажиров, которые планируют посетить главное мероприятие лета в Северной столице.

Также будьте внимательны: в Петербурге 26 и 27 июня перекроют центр и мосты ради "Алых парусов".

Фото: Piter.tv