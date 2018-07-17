На мосту через Папулу уложили бетон: подробности ремонта

РЖД наконец-то приступили к ремонту виадука в Выборге.

В Выборге представители РЖД занялись восстановлением моста на Папулу. Многострадальный мост последние несколько лет ждал своей очереди на ремонт. Администрация Выборгского района более года направляла руководству организации письма по поводу плачевного состояния объекта, и даже жаловалась в прокуратуру. Лишь летом 2018 года в РЖД выполнили обещание, озвученное еще в конце прошлого года. На мосту появились рабочие, а огромные дыры с торчащей арматурой стали покрывать бетоном.

Как только восстановительные работы стартовали, в сети начали появляться комментарии с подозрениями, что работа не будет выполнена качественно. Корреспондент Piter.TV посетил мост с журналистской инспекцией и в личной беседе с одним из работников убедился, что все делается с соблюдением технологий. Рабочий заверил, что простоит обновленная конструкция, если не века, то точно не один десяток лет.

Работник, который предпочел не представляться, уверил, что кроме заливки бетоном мест, где бетонное основание было разбито, выполняются работы по сварке и восстановлению армирующих конструкций. Также работники утверждают, что не делают все в спешке и дают бетону "схватиться", прежде чем продолжать работать на поврежденном участке.

Работы на мосту планируется завершить к концу августа. За это время бетонное основание будет полностью восстановлено, а поверх - уложен асфальт.

Видео: Piter.TV