В Петербурге представили проект двухэтажного вагона с игровой зоной для детей

РЖД показали новый семейный вагон с игровыми пространствами на втором этаже.

РЖД совместно с Трансмашхолдингом разрабатывают новый двухэтажный комбинированный вагон с детской зоной. Проект представил генеральный директор Федеральной пассажирской компании Дмитрий Пегов на селекторном совещании в Петербурге, приуроченном ко Дню работника пассажирского комплекса.

По задумке разработчиков, вагон сделает дальние поездки более удобными для семей с детьми. На первом этаже разместят четырехместные купе, а на втором оборудуют места для сидения и игровое пространство, разделенное на несколько зон.

Для детей предусмотрят площадки для подвижных игр, настольных занятий и рисования. Отдельную зону посвятят развитию мелкой моторики: там установят бизиборды. Кроме того, в вагоне появятся интерактивные сенсорные панели и игровые приставки.

Санитарные комнаты также адаптируют для маленьких пассажиров. В них установят детские сиденья и ступеньки-подставки.

Фото: РЖД