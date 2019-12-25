РФС переносит матч сборной России из Волгограда в Москву

В рамках отбора к чемпионату мира сборная под руководством Валерия Карпина должна встретиться с командой Мальты.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о переносе матча отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре с участием сборных России и Мальты из Волгограда в Москву. Об этом пресс-служба РФС сообщила 31 июля.

Переносится в столицу не только матч основной сборной, который должен был состояться 7 сентября на стадионе в Волгограде. В Москве сыграет и молодежная команда, встреча у которой должна была пройти в Саранске. Причиной переноса встреч называется текущая эпидемиологическая ситуация в регионах.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал нового тренера сборной Валерия Карпина одним из лучших отечественных тренеров.

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