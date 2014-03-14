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Глава РФС Дюков назвал Карпина одним из лучших российских тренеров

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В понедельник специалист подписал контракт с РФС и официально вступил в должность тренера сборной.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал нового тренера сборной России Валерия Карпина одним из лучших отечественных тренеров. Таким своим мнением он поделился во время пресс-конференции, посвященной подписанию контракта со специалистом. 

При принятии решения мы исходили из того, что Валерий Георгиевич является одним из лучших российских специалистов. Сильный мотиватор, умеет работать с молодежью, хорошо разбирается в российском футболе
Александр Дюков

Контракт с Карпиным расчитан до декабря 2021 года. Работу со сборной он будет совмещать с тренерской деятельностью в футбольном клубе "Ростов". 

Видео: Youtube/TASS

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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