Глава РФС Дюков назвал Карпина одним из лучших российских тренеров

В понедельник специалист подписал контракт с РФС и официально вступил в должность тренера сборной.

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал нового тренера сборной России Валерия Карпина одним из лучших отечественных тренеров. Таким своим мнением он поделился во время пресс-конференции, посвященной подписанию контракта со специалистом.

При принятии решения мы исходили из того, что Валерий Георгиевич является одним из лучших российских специалистов. Сильный мотиватор, умеет работать с молодежью, хорошо разбирается в российском футболе

Александр Дюков

Контракт с Карпиным расчитан до декабря 2021 года. Работу со сборной он будет совмещать с тренерской деятельностью в футбольном клубе "Ростов".

Видео: Youtube/TASS