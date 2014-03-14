Глава РФС Дюков назвал Карпина одним из лучших российских тренеров

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал нового тренера сборной России Валерия Карпина одним из лучших отечественных тренеров. Таким своим мнением он поделился во время пресс-конференции, посвященной подписанию контракта со специалистом.
При принятии решения мы исходили из того, что Валерий Георгиевич является одним из лучших российских специалистов. Сильный мотиватор, умеет работать с молодежью, хорошо разбирается в российском футболе
Александр Дюков
Контракт с Карпиным расчитан до декабря 2021 года. Работу со сборной он будет совмещать с тренерской деятельностью в футбольном клубе "Ростов".
Видео: Youtube/TASS
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