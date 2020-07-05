Пять пилотов "Формулы-1" отказались преклонять колено на Гран-при Австрии

Они намерены проигнорировать этот жест солидарности с борьбой против расизма и дискриминации

Как рассказал гонщик Renault Даниэля Риккардо, отказ от преклонения связан с культурными традициями этих участников состязаний – их могут неправильно понять в их странах. Риккардо сообщил, что при этом все спортсмены так или иначе поддерживают данное движение и наденут футболки с надписью "End racism".

Гонка Гран-при Австрии 5 июля станет первой в сезоне и пройдет при пустых трибунах из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Её сопровождает ряд акций, посвященных борьбе с расизмом и дискриминации. Например, представители Mercedes решили покрасить болиды черным цветом, а в McLaren нанесли на них радугу.

Видео: YouTube / Flash-224

