Пять человек погибли в результате ДТП под Иркутском

Полицией возбуждено уголовное дело.

Пять человек погибли в результате ДТП в Братском районе Иркутской области. Об этом сообщили представители регионального МВД. Известно, что смертельная авария произошла в ночь на 17 февраля на трассе А-331 "Вилюй". Машины столкнулись между городами Тулун и Братск. Сначала легковой автомобиль, а за ним автобус столкнулись в грузовик. Водители легковушки и автобуса скончались на месте. Также жертвами стали пассажиры иномарки. Последнего погибшего специалисты нашли при разборе транспортного средства.

Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружен еще один погибший пассажир. Предварительно, это 22-летняя девушка заявление МВД по Иркутской области

По факту произошедшего ведется уголовное дело (по части 5 статьи 264 УК РФ). Следственные органы ведут доследственную проверку по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На Байкале произошло землетрясение мощностью шесть баллов.

Видео: МВД России по Иркутской области

