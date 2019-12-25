Пять автобусных маршрутов развезут гостей в "Ночь музеев" по Петербургу
Сегодня, 14:22
В ночь с 16 на 17 мая в Петербурге запустят бесплатные автобусы для гостей "Ночи музеев". Пять специальных маршрутов будут курсировать с 23:00 до 06:00. Интервал движения составит 15 минут. Все линии пересекаются на Исаакиевской площади. Бесплатный проезд доступен при предъявлении билета акции. Метро и мосты будут работать в обычном режиме, круглосуточной работы подземки не планируется.

В этом году в "Ночи музеев" участвуют более 140 площадок. Тема акции — "Родное". Среди дебютантов — Зоологический музей, Смольный собор, форт "Риф" и еще 12 новых учреждений. Билеты приобретаются заранее, музеи работают по сеансам.

Фото: Вконтакте / "Ночь музеев. Санкт-Петербург"

