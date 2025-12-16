Пьяный 70-летний водитель сбил ребёнка на детской площадке в Петербурге

Предварительно установлено, что автомобилист находился в нетрезвом состоянии.

В Невском районе Петербурга 70-летний водитель кроссовера Hyundai Santa Fe, будучи пьяным, сбил ребёнка на детской площадке. Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, дорожно-транспортное происшествие произошло днём 19 июня у дома 94, корпус 4 по Октябрьской набережной.

По предварительной информации, водитель во дворе совершил наезд на поребрик, затем протаранил ограждение детской площадки и сбил мальчика 2017 года рождения, которому сейчас 8 или 9 лет. Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В ходе разбирательства водитель пояснил, что перепутал педали в автомобиле. Однако сотрудники полиции установили, что он находился за рулём в нетрезвом состоянии. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сланцах на пересечении улиц Ломоносова и Жуковского водитель Geely 2000 года рождения не пропустил мотоцикл Yamaha под управлением мужчины 1986 года рождения и врезался в него.

Фото: пресс-служба ГАИ