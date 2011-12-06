  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:15
134
nadiputintseva
Код вставки плеера

Путина поставили в известность о стрельбе на Лубянке

0 0

Стрельбу открыл неизвестный человек, который в результате был ликвидирован оперативниками.

Владимиру Путину доложили о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что Путин знает о случившемся.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 декабря. Стрельбу открыл неизвестный человек, который в результате был ликвидирован оперативниками. В результате случившегося есть пострадавшие и погибшие.

Их точное количество в настоящий момент уточняется. Территория оцеплена, движение для автомобилей перекрыто.

Видео: masha_araya / Instagram

Теги: стрельба на лубянке
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии