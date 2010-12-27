Путин жестко раскритиковал Полтавченко за нелюбовь к хоккею

Президенту не понравилось невнимательность петербургских властей к хоккею.

Президент РФ Владимир Путин после просмотра макетов стадионов, где планируется провести матчи чемпионата мира по футболу в 2018 года, раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко за невнимание к хоккею.

Губернатор рассказал об отличительных качествах стадиона «Санкт-Петербург», отметив что он стал самым посещаемым в этом году. Также Полтавченко сделал акцент на деталях, упоминая о уникальности выкатного поля и раздвижной крыши.

Президент ответил, что неплохо было бы и для хоккея построить еще, на что Полтавченко попытался доказать, что город строит проект и для хоккея. Дальнейших диалог сложился таким образом:

— Для хоккеистов бы еще строили.

— Строим.

— Не строите.

— Строим.

— Не строите, а надо бы строить, — заключил президент.

Фото: администрация президента