Путин жестко раскритиковал Полтавченко за нелюбовь к хоккею

Президент РФ Владимир Путин после просмотра макетов стадионов, где планируется провести матчи чемпионата мира по футболу в 2018 года, раскритиковал губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко за невнимание к хоккею.
Губернатор рассказал об отличительных качествах стадиона «Санкт-Петербург», отметив что он стал самым посещаемым в этом году. Также Полтавченко сделал акцент на деталях, упоминая о уникальности выкатного поля и раздвижной крыши.
Президент ответил, что неплохо было бы и для хоккея построить еще, на что Полтавченко попытался доказать, что город строит проект и для хоккея. Дальнейших диалог сложился таким образом:
— Для хоккеистов бы еще строили.
— Строим.
— Не строите.
— Строим.
— Не строите, а надо бы строить, — заключил президент.
Фото: администрация президента